News Nation: обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину
Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Об этом сообщает News Nation.
Аллен предстал перед судом в Вашингтоне. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство президента, нападении на федерального офицера с применением оружия и других преступлениях, связанных с оружием.
Защита также выступила против условий содержания обвиняемого под стражей, заявив, что ограничения мешают ему участвовать в собственной защите.
Кроме того, адвокаты потребовали отстранить от дела исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша и прокурора Жанин Пирро, поскольку они присутствовали на ужине корреспондентов в Белом доме во время инцидента.
Ранее CNN сообщал, что судья Зия Фаруки раскритиковал условия содержания Аллена под стражей.