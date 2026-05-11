News Nation: обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину

Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Об этом сообщает News Nation.

Аллен предстал перед судом в Вашингтоне. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство президента, нападении на федерального офицера с применением оружия и других преступлениях, связанных с оружием.

Защита также выступила против условий содержания обвиняемого под стражей, заявив, что ограничения мешают ему участвовать в собственной защите.

Кроме того, адвокаты потребовали отстранить от дела исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша и прокурора Жанин Пирро, поскольку они присутствовали на ужине корреспондентов в Белом доме во время инцидента.

Ранее CNN сообщал, что судья Зия Фаруки раскритиковал условия содержания Аллена под стражей.