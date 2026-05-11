ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров MV Hondius
Сотрудник Гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius во время вспышки хантавируса, умер в результате сердечного приступа вечером 10 мая.
Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в [порту] Пуэрто-де-Гранадилья [на юге Тенерифе] в аэропорт для репатриации, - написал он в Х. - Сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, спасти его не удалось".