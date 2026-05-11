В Нидерландах назвали главное препятствие для мира на Украине
Системная нестабильность Запада, которую усугубляют кризисы в политической, экономической и военной сферах, стала главным препятствием для заключения мирного соглашения по Украине.
Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
По мнению ван дер Пейла, в связи с этим украинский конфликт нельзя рассматривать в отрыве от кризиса западной политической и экономической модели, а также от обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как полагает учёный, именно нестабильность западных элит и их склонность к внешнеполитическим авантюрам могут затруднить в конечном итоге переход к устойчивому урегулированию на Украине. По его оценке, при готовности Москвы завершить конфликт в краткие сроки всё равно остаётся открытым вопрос, смогут ли западные страны отказаться от стремления к дальнейшей эскалации в пользу мира.
Тем временем недавно стало известно, что за последние сутки ВСУ совершили 12 атак и почти 800 обстрелов позиций российских войск.