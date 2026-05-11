Системная нестабильность Запада, которую усугубляют кризисы в политической, экономической и военной сферах, стала главным препятствием для заключения мирного соглашения по Украине.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

«Кризис неолиберального капитализма и доллара, близость ЕС и НАТО к краху. Эти факторы делают Запад крайне нестабильным и склонным к новым авантюрам», — заявил он.

По мнению ван дер Пейла, в связи с этим украинский конфликт нельзя рассматривать в отрыве от кризиса западной политической и экономической модели, а также от обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как полагает учёный, именно нестабильность западных элит и их склонность к внешнеполитическим авантюрам могут затруднить в конечном итоге переход к устойчивому урегулированию на Украине. По его оценке, при готовности Москвы завершить конфликт в краткие сроки всё равно остаётся открытым вопрос, смогут ли западные страны отказаться от стремления к дальнейшей эскалации в пользу мира.

