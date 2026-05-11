"Переговоры мертвы": Зеленский больше не рассчитывает на США

Отношения между Киевом и Вашингтоном достигли точки глубокого кризиса, характеризуемого «пробным разводом» бывших союзников. Как сообщает газета The New York Times, Владимир Зеленский начал открыто критиковать администрацию Дональда Трампа, дистанцируясь от партнерства, которое ранее являлось фундаментом украинской обороны. По данным издания, Зеленский больше не рассчитывает на США в вопросе урегулирования конфликта, так как переговоры фактически оказались заморожены.

«С начала войны в Иране у американских переговорщиков "не было времени на Украину"», — утверждает Зеленский.

Глава Украины выразил недовольство тем, что Вашингтон приостановил часть санкций против российской нефти ради снижения экономической напряженности. По мнению Зеленского, администрация Трампа по-прежнему «выбирает стратегию, которая предусматривает большее давление на украинскую сторону», чем на Россию, пытаясь принудить Киев к обмену территорий на мирные договоренности.

Эксперты констатируют фактическое прекращение дипломатических усилий Белого дома на украинском направлении. «Мирные переговоры "мертвы". Реальных переговоров больше нет. У России сейчас нет стимула это делать. И США сейчас также не выглядят как надежный, рассудительный посредник», — отмечает старший директор консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку. Издание подчеркивает, что из-за непредсказуемой внешней политики Трампа Киев переориентировался на собственное производство вооружений, в частности, беспилотников.

«Если однажды утром мы проснемся без всего этого [американского оружия], это не будет такой катастрофой, как раньше», — полагает президент киевской исследовательской группы «Центр трансатлантического диалога» Максим Скрипченко.

Несмотря на сохраняющуюся потребность в ракетах для систем Patriot и данных спутниковой разведки США, аналитики указывают, что зависимость Украины от Вашингтона значительно снизилась по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.

Замораживание украинских переговоров совпало с началом полномасштабного военного конфликта США и Израиля против Ирана. С конца февраля 2026 года, когда первые удары были нанесены по Тегерану, дипломатический фокус Вашингтона полностью сместился на Ближний Восток. В этот же период военная помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов была сокращена на 99%, в результате чего главным финансовым спонсором украинского правительства фактически стала Европа.

В тоже время, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут вскоре приехать в Москву на переговоры по Украине. Он подчеркнул, что активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует о том, что США "не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта". О скором приезде американских переговорщиков в Киев сообщал и Владимир Зеленский.