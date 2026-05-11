Пашинян ответил на вопрос Путина о выборе между ЕС и ЕАЭС

Ереван не намеревается в настоящий момент поднимать вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости, рассказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет Armenpress.

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном 1 апреля заявил, что Армения не может быть в таможенном союзе одновременно с Евросоюзом и ЕАЭС.

9 мая российский лидер отметил также, что Еревану следует как можно раньше ответить на призывы российской стороны и определиться с участием в ЕС или ЕАЭС.

«Армения руководствуется межгосударственной логикой в межгосударственных отношениях. НМы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений», — отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что до тех пор, пока не возникнет необходимость в выходе из организации, Ереван не будет выносить вопрос о завершении работы с ЕАЭС на повестку дня.

Ранее глава армянского кабмина сообщил, что Ереван, несмотря на все препятствия, продолжит курс на вступление в Евросоюз. По его словам, решение о подаче заявки в организацию будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну.

«Если да, Республиканцы Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена», — подчеркнул Пашинян.

Премьер пояснил, что допускает отказ Брюсселя. В таком случае, добавил он, можно будет говорить о том, что страна достигла успеха — реализация реформ позволит привести республику к европейским стандартам.