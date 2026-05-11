Орбан поставила точку в вопросе о кредите Украине на €90 млрд

Будапешт не планирует участвовать в кредите на €90 млрд Украине, постарается найти юридические способы этого избежать, если республику принудят, рассказала журналистам кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, вопросы финансовой помощи Киеву активно обсуждались во второй половине 2025 года и в начале 2026 года. Еврокомиссия предлагала ряд вариантов, в том числе — предоставление кредита за счет совместного займа стран ЕС.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно выступал против выплат Украине, наложил вето на эту инициативу.

Будущее правительство, вопреки ожиданиям ЕС и Киева, также не выразило энтузиазма в вопросах помощи украинской стороне.

Кандидат в главы МИД отметила, что новое правительство, после окончательного формирования, не планирует брать на себя обязательства по выплате.

Орбан уточнила, что если брюссельские чиновники попробуют принудить Будапешт к выплатам, то кабмин «изучит правовое положение, чтобы понять, как можно и дальше оставаться в стороне».