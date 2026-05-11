Глава ВОЗ дал рекомендации эвакуированным с судна со вспышкой хантавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус дал рекомендации пассажирам, которых эвакуировали с судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Он озвучил советы на брифинге, передает ТАСС.

Первый день эвакуации людей с круизного лайнера прошел после того, как он причалил к Канарским островам.

«Начиная с 10 мая — 42 дня активного наблюдения, 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома», — сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейеуса, советы всемирной организации странам озвучиваются, но не навязываются, поскольку они опираются на национальные рекомендации и, «исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры».

Ранее вероятность эпидемии хантавируса оценили. Отмечается, что вспышка на круизном лайнере в Атлантическом океане скорее всего не перерастет в новую пандемию, хотя сама инфекция остается крайне опасной.