СМИ: в Японии сталкеры-сектанты начали охоту на россиян

Российские туристы столкнулись в Японии с настойчивым вниманием со стороны последователей новых религиозных сект, пишет Telegram-канал Shot.

София, 27-летняя жительница Санкт-Петербурга, пожаловалась журналистам, что на протяжении нескольких дней за следовал странный японец.

По ее словам, мужчина подошел к ней в метро, коротко рассказал о своей организации и передал флаер. На следующий день последователь секты снова подошел к ней, в настоятельной форме посоветовал изучить флаер, познакомиться с данными об организации.

Петербурженка отметила, что все же изучила флаер. Она уточнила, что он служил пропуском на выставку арт-объектов, созданных адептами новой религиозной секты «Церковь Рассвета Всемирного Спасения».

Горожанка пояснила, что сектанты этой церкви практикуют и широко пропагандируют «исцеление »руками от серьёзных заболеваний вроде рака, неврологических расстройств, болезней сердца.

Авторы статьи заметили, что в Японии существует большое количество различных общественных и религиозных организаций. Часть из них относительно безобидна, часть находится в списке террористических.