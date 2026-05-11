Пашиняну не удалась предвыборная поездка в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает активную предвыборную кампанию. 11 мая он спустился в ереванское метро, чтобы лично пообщаться с избирателями и раздать буклеты. Однако не все встречи были позитивными.

Один из граждан пенсионного возраста демонстративно отказался брать протянутый премьером агитационный материал. Вместо того, чтобы пройти мимо, Пашинян подсел к мужчине и поинтересовался причиной его плохого настроения. Ответ был резким: «Для иного нет повода». Премьер попытался переубедить собеседника, напомнив о достижениях.

В ответ прозвучал тяжелый аргумент: «Всё это не стоит одной родины, которая сокращается, да?» Пашинян парировал, заявив, что родина не сокращается, а её международно признанная территория остается неизменной, добавив, что «в результате делимитации во всех проблемных местах вопросы решатся». Пенсионер же напомнил, чему учили Пашиняна. После этого премьер отсел от мужчины, буклет остался невостребованным.