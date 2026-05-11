Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ходе визита в Россию в апреле проинформировал президента РФ Владимира Путина, что не сможет 28 мая участвовать в саммите ЕАЭС в Астане. Об этом пишет ТАСС.

Глава кабмина заметил, что его решение обусловлено тем, что в Армении проходит предвыборная кампания.

Пашинян уточнил, что на саммите Ереван представит вице-премьер Мгер Григорян. Он добавил, что уже сообщил об этом Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Премьер подчеркнул, что Армения уважительно относится ко всем членам ЕАЭС и к собственному участию в Союзе.

Ранее сообщалось, что российский лидер призвал Пашиняна не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС.