Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой в адрес верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Поводом для публичного осуждения стали высказывания чиновницы о якобы опасном росте российского влияния в международном спорте и культуре.

«Разве тупица Каллас не беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире?» — написал Боуз в соцсети X.

Журналист также назвал европейского дипломата «мошенницей и лгуньей», напоминая аудитории о деталях ее биографии.

Боуз подчеркнул, что Каллас вела привилегированный образ жизни в советский период благодаря карьере своего отца. Сийм Каллас занимал значимые руководящие должности в Эстонской ССР, что обеспечивало его семье доступ к государственным благам, которые сейчас чиновница активно критикует.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас выразила недовольство тем, что российские атлеты возвращаются на мировые арены, а представители страны продолжают участвовать в Венецианской биеннале. По ее словам, это свидетельствует о росте влияния Москвы в Европе вопреки санкционному давлению со стороны Брюсселя и Еврокомиссии.