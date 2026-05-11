Стало известно о последней попытке Стармера сохранить свой пост

Премьер-министр Британии Кир Стармер не желает оставлять свой пост, намеревается бороться за него до последнего, пишет Politico со ссылкой на помощников главы британского кабмина.

Источник уточнил, что на выборах 7 мая лейбористы показали худшие в своей истории результаты: правящая партия потеряла почти 1,5 тыс. мандатов в муниципалитетах Соединенного Королевства, уступила позиции правопопулистской Reform UK.

В понедельник, 11 мая, Стармер намеревается в ходе публичного выступления признать свои ошибки, заявить о смене политического курса, пояснил собеседник портала.

В речи значительное внимание будет отведено проблемным темам, таким, как положение детей из неблагополучных семей, нацбезопасность и более тесные отношения с Евросоюзом.

Источник пояснил, что лейбористы будут противостоять серьезным вызовам, будут несмотря ни на что отстаивать свою позицию.

Ранее Стармер заявил, что не последует по пути своих предшественников (Лиз Трасс, Бориса Джонсона), а останется на посту премьера как минимум на 10 лет.