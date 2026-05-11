Зеленский высказался о встрече на уровне лидеров в переговорах с США

Делегация Украины обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны», — написал Зеленский.

По его словам, частью переговоров было и согласование конфигурации обмена пленными.

Ранее сообщалось, что Кремль готов принять Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.