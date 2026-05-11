Греция проинформирует ЕС об обнаружении дрона около острова Лефкада

Власти страны не допустят военных операций у берегов государства, заявил глава МИДа Йоргос Герапетритис.

«Это создаёт огромный риск с точки зрения свободы судоходства, а также безопасности граждан и окружающей среды. Греция предпримет все необходимые шаги, чтобы не превратить Средиземное море в театр военных действий», —сообщил Герапетритис по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Он не упомянул, что начинённый взрывчаткой военный дрон Magura V5 произведён на Украине, как писали местные СМИ.

Ранее греческий телеканал Skai TV сообщил, что местный рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере рядом с островом Лефкада в Ионическом море.