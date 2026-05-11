Кабмин Японии не комментирует слова депутата о снятии санкции с России
Японские власти не комментируют высказывания посетившего Москву депутата Мунэо Судзуки, который призвал отменить антироссийские санкции, введённые Токио.
Данная тема поднималась на пресс-конференции генсека правительства Минору Кихары.
«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу частных высказываний», — цитирует его ТАСС.
Ранее Судзуки сказал, что антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла. Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.