Кабмин Японии не комментирует слова депутата о снятии санкции с России

Японские власти не комментируют высказывания посетившего Москву депутата Мунэо Судзуки, который призвал отменить антироссийские санкции, введённые Токио.

Данная тема поднималась на пресс-конференции генсека правительства Минору Кихары.

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу частных высказываний», — цитирует его ТАСС.

Ранее Судзуки сказал, что антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла. Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.