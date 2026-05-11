Лукашенко призвал военных использовать проверенное оружие

Белорусские войска должны опираться на практичный арсенал, а не гнаться за медийными трендами современного военного рынка. На совещании в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от военного руководства прагматичного подхода к формированию государственной программы вооружения на предстоящую пятилетку.

«Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал», — передает слова главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Президент подчеркнул, что при выборе техники необходимо руководствоваться реальными навыками личного состава и спецификой национальной географии.

«Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий — территорию Белоруссии. Это не пустыня, это даже не украинские степи», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, решающее значение в любом конфликте сохраняет обычное оружие, которым должен уверенно владеть каждый солдат, так как без этого невозможно добиться победы в условиях лесистой местности.

В рамках совещания обсуждались результаты выполнения программы вооружения на 2021–2025 годы. Новая стратегия на следующий пятилетний период будет формироваться с учетом необходимости создания и приобретения только тех образцов техники, которые максимально адаптированы к защите белорусских границ.