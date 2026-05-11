Макрон вышел из себя и накричал на участников саммита в Найроби

Французский президент Эмманюэль Макрон вышел из себя во время саммита «Африка вперед» в Найроби.

Он эмоционально отреагировал на шум в зале и прервал выступление, чтобы призвать участников к тишине. Инцидент произошёл, когда африканские спикеры обсуждали политические вопросы на сцене.

На кадрах с мероприятия видно, что в зале стоял постоянный гул: участники громко переговаривались и не слушали выступающих.

Макрон подошёл к микрофону и потребовал порядка. Он назвал происходящее неуважением к ораторам и предложил тем, кто хочет продолжить разговоры, выйти в отдельные комнаты или покинуть зал.

«Извините, все! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда здесь такие люди», — крикнул Макрон.

В мае 2025 года президент Франции получил по губам от своей жены Брижит Макрон прямо перед камерами во Вьетнаме. Момент попал на видео, когда в Ханое после прилёта открывались двери лайнера и пара не знала, что идёт съёмка.

Позднее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео и назвал произошедшее супружеской ссорой.

Недавно лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп пошутил, говоря о семейных отношениях Макрона.