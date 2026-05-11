Стало известно, как в ФРГ оценили идею Путина о переговорах со Шредером

Предложение назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией от ЕС в целом правительство Германии рассматривает как часть «серии фиктивных предложений» и относится к нему с настороженностью, передает France 24.

Президент России Владимир Путин 9 мая сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, выразил готовность к переговорам с ЕС, отметил, что оптимальным переговорщиком с европейской стороны является Шредер.

По данным телеканала, на предложение российского президента немецкие власти отреагировали осторожно, заявив, что они «приняли к сведению» слова Путина.

Журналисты объяснили, что сбалансированная позиция Шрёдера сделала его противоречивой фигурой в политических кругах Германии. В частности, он никогда публично не осуждал конфликт России и Украины, из-за чего, согласно решению правительства, лишился ряда привилегий, положенных экс-канцлерам.

Также бывший глава кабмина Германии занимал ключевые посты в российских энергетических проектах: работал над газопроводами «Северный поток» и входил в совет директоров «Роснефти».

В связи с этим многие немецкие политики, в том числе его коллеги из СДПГ, считают кандидатуру Шредера непригодной для роли посредника.