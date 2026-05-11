Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обладает суперсилой - всегда быть неправым. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"После отставки Стармера ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем будут делать прямо противоположное его советам. Быть всегда неправым - это суперсила", - написал он в X.

В Великобритании 7 мая прошли выборы в органы местного самоуправления. По их итогам Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. В 129-местном парламенте Шотландии число депутатов от Лейбористской партии сократилось на четыре.

После серьезных поражений на выборах от Стармера потребовали уйти

После этого депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить Стармера от власти. По ее словам, дальнейшее пребывание Стармера во главе правительства и Лейбористской партии грозит лейбористам сокрушительным поражением на следующих всеобщих выборах. Уэст заявила, что в случает отказа министров сместить Стармера, она сама запустит процедуру смены партийного лидера 11 мая. Для этого ей будет необходимо заручиться поддержкой 80 депутатов-лейбористов.