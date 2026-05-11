Эксперт оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика от ЕС
Перспективы участия федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника между Россией и Евросоюзом оцениваются как крайне низкие из-за его политического прошлого. Такое мнение высказал в интервью News.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, российское руководство скорее всего отклонит эту кандидатуру.
«Штайнмайер ― официальный политик. Он не годится на роль посредника. К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году», — отметил Александр Рар.
Эксперт подчеркнул, что в тот период нынешний президент Германии выступал гарантом соглашения по урегулированию украинского кризиса, положения которого впоследствии были грубо нарушены.
По его словам, современная Германия полностью отказалась от статуса дипломатического моста между Востоком и Западом, приняв бескомпромиссную позицию Польши и стран Балтии. Рар также выразил уверенность, что роль переговорщиков не смогут взять на себя и другие крупные фигуры, включая бывшего канцлера Ангелу Меркель или сооснователя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сару Вагенкнехт.
В настоящее время в правящей коалиции Германии обсуждается возможность привлечения федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу. Как сообщает издание Spiegel, немецкое правительство рассматривает его кандидатуру в качестве потенциального участника мирного урегулирования. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил на роль посредника от Европы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако официальный Берлин продолжает отвергать это предложение.