Перспективы участия федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника между Россией и Евросоюзом оцениваются как крайне низкие из-за его политического прошлого. Такое мнение высказал в интервью News.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, российское руководство скорее всего отклонит эту кандидатуру.

«Штайнмайер ― официальный политик. Он не годится на роль посредника. К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году», — отметил Александр Рар.

Эксперт подчеркнул, что в тот период нынешний президент Германии выступал гарантом соглашения по урегулированию украинского кризиса, положения которого впоследствии были грубо нарушены.

«Если проанализировать реакцию в Германии на предложение Путина по кандидатуре Шредера, становится ясно, что официальная Германия стоит не на стороне России и на российские предложения реагировать не будет», — указывает политолог.

По его словам, современная Германия полностью отказалась от статуса дипломатического моста между Востоком и Западом, приняв бескомпромиссную позицию Польши и стран Балтии. Рар также выразил уверенность, что роль переговорщиков не смогут взять на себя и другие крупные фигуры, включая бывшего канцлера Ангелу Меркель или сооснователя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сару Вагенкнехт.

В настоящее время в правящей коалиции Германии обсуждается возможность привлечения федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу. Как сообщает издание Spiegel, немецкое правительство рассматривает его кандидатуру в качестве потенциального участника мирного урегулирования. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил на роль посредника от Европы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако официальный Берлин продолжает отвергать это предложение.