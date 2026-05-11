В МИД Ирана заявили, что страна ведёт диалог с США только через Пакистан

Иран ведёт диалог с США по урегулированию конфликта исключительно через Пакистан. Об этом заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи, передаёт ТАСС.

«Пакистан как официальный посредник между Ираном и США продолжает свою деятельность в этом направлении», — сказал дипломат на пресс-конференции.

По словам Багаи, другие страны региона также поддерживают контакты и выражают обеспокоенность ростом напряжённости.

Он отметил, что Катар остаётся одной из наиболее активных стран, поддерживающих отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

Представитель иранского МИД добавил, что Доха регулярно делится своими инициативами и предложениями по урегулированию.

Ранее газета Al Jazeera со ссылкой на пакистанский дипломатический источник сообщала, что ответ Ирана на предложение США уже был передан американской стороне.