Европе следует начать переговоры с Россией самостоятельно, заявил в беседе с журналистами Corriere della Sera президент Финляндии Александр Стубб.

По данным издания, европейские лидеры в 2025-2026 годах неоднократно высказывались о том, что ЕС необходимо вернуться к диалогу с Россией.

Дискуссия о переговорах с Москвой, отметили журналисты, приобрела особенный накал после высказываний президента России Владимира Путина о том, что он готов к диалогу с европейцами.

«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», — признал Стубб.

Глава Финляндии пояснил, что политика Вашингтона в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, в свете этого ЕС нужно самостоятельно вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

В Германии назвали неожиданного посредника на переговорах с РФ

Президент подчеркнул, что все действия в этой сфере нужно координировать между всеми европейскими странами.