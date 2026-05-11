Ответ Ирана на предложение США включал в себя требования обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и разморозить иранские активы. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Требование Ирана прекратить морское пиратство против иранских судов, требование Ирана освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, - является ли это чрезмерным требованием? Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе - является ли это чрезмерным требованием?", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Иран сожалеет, что в Вашингтоне преобладают навязанные Израилем взгляды на вопрос урегулирования конфликта, и США продолжают настаивать на своих необоснованных требованиях, прокомментировал Багаи слова американского президента Дональда Трампа о неприемлемости ответа Ирана на предложение США по урегулированию конфликта.