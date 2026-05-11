Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в соцсети X.

Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, где произошла вспышка вируса. Гуттериш также выразил поддержку правительствам всех стран, которые работают над контролем за вспышкой.

3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.

