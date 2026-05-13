На Украине назвали цену одного дня боевых действий

Один день боевых действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. О цене конфликта для Киева рассказал министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Один день войны стоит примерно 450 миллионов долларов в день», — подчеркнул дипломат.

Журналисты посчитали, что при такой цене за один день, всего за период конфликта Киев потратил около 693 миллиардов долларов.

Ранее комиссар по расширению Евросоюза Марта Кос назвала сроки выдачи Украине первого транша из программы военного финансирования Еврокомиссии. По ее словам, Брюссель рассчитывает выдать Киеву часть из выделенных 90 миллиардов долларов в период с 18 по 24 мая.