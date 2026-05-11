Названы ожидания от встречи Трампа и Си Цзиньпина

“Два самых влиятельных человека в мире встретятся снова”, – пишет о грядущем визите Трампа в Пекин издание The New York Times. Ожидается, что на повестке дня китайско-американских переговоров будут война в Иране, торговля, искусственный интеллект и Тайвань. Но ожидания скромны, предполагает издание.

Президент Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин должны встретиться в Пекине на этой неделе на саммите с высокими ставками, который может определить следующий этап соперничества между двумя крупнейшими державами мира, пишет The New York Times.

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин обсудят войну в Иране, торговлю, Тайвань и другие спорные вопросы в ходе двухдневного саммита, который начнется в четверг. В последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались в октябре в Южной Корее, где они договорились приостановить ожесточенную торговую войну, в ходе которой США ввели трехзначные тарифы на китайские товары, а Пекин пригрозил ограничить мировые поставки редкоземельных элементов.

Визит, который состоится на этой неделе, может определить, сохранится ли напряженная разрядка, возникшая после этой встречи, прогнозирует The New York Times.

Многое изменилось с момента последней встречи двух лидеров. Трамп сейчас втянут в войну с Ираном, ближайшим партнером Китая на Ближнем Востоке, которая привела к глобальному энергетическому кризису и отвлекла военные ресурсы США от Азии. Война также привела к истощению запасов боеприпасов в США, что вызвало сомнения у некоторых китайских аналитиков в способности Соединенных Штатов защитить Тайвань, близкого партнера Вашингтона, отмечает The New York Times.

По информации американского издания, Си Цзиньпин сталкивается со своими собственными проблемами, связанными с замедлением экономического роста, повышением цен на энергоносители и возможностью глобальной рецессии, которая нанесет ущерб экономике Китая, зависящей от экспорта.

Трамп и Си Цзиньпин, вероятно, обсудят вопросы торговли, включая возможные инвестиции в страны друг друга, отмечает The New York Times. Вашингтон делает упор на то, что аналитики называют "пятью пунктами В". К ним относятся закупки Китаем самолетов Boeing, американской говядины (beef) и соевых бобов (beans), а также создание советов по инвестициям (board of investment) и по торговле (board of trade). Эти две структуры выделят области экономического обмена между Соединенными Штатами и Китаем, которые не вызывают опасений по поводу национальной безопасности, отмечает The New York Times.

Китайцы же подчеркивают важность “трех Т”: тарифов, технологий и Тайваня, который, как напоминает Пекин, является частью территории Китая. КНР, вероятно, будет настаивать на продлении прошлогоднего торгового перемирия и ослаблении экспортного контроля над передовыми полупроводниками, которые необходимы Китаю для модернизации своего промышленного сектора. Си Цзиньпин, который в феврале сказал Трампу по телефону, что его страна “никогда не допустит отделения Тайваня от Китая”, вероятно, подтолкнет американского лидера отказаться от поддержки острова со стороны США.

Ожидается, что Трамп обратится к Пекину с просьбой убедить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Предполагается, что стороны также обсудят сотрудничество в области управления рисками, связанными с искусственным интеллектом.

Трамп заявил, что поднимет вопрос о деле гонконгского демократического активиста Джимми Лая, который в феврале был приговорен к 20 годам тюремного заключения за сговор и подстрекательство к мятежу. Среди других проблем – наращивание Китаем ядерного оружия, обеспечение безопасности в Южно-Китайском море и сокращение поставок фентанила в Соединенные Штаты.

Каковы возможные результаты? Трамп хвастался своими отношениями с Си Цзиньпином, которого он называет “другом”, и очень хочет объявить об увеличении китайских инвестиций в Соединенные Штаты, напоминает The New York Times.

Но надежды на то, что обе стороны заключат крупную экономическую сделку или разрешат свои глубокие разногласия, невелики. Более вероятным результатом является ряд скромных соглашений об инвестициях и продление прошлогоднего временного торгового перемирия.

“Вероятно, нам не следует ожидать, что на этой встрече будут достигнуты какие-то особенно существенные результаты”, – сказал Чжао Минхао, эксперт по международным отношениям из Шанхайского университета Фудань, который сказал, что встреча послужит отправной точкой для более активного взаимодействия.

Американские официальные лица заявили, что в этом году лидеры двух стран могут встретиться четыре раза.

Аналитики говорят, что саммит также является способом для обеих сторон выиграть время, чтобы уменьшить зависимость от другой страны в условиях продолжающейся конкуренции.

“В Китае также по-прежнему с глубоким подозрением относятся к Соединенным Штатам”, – сказала Бонни Лин, директор проекта "Сила Китая".

Что может пойти не так? Разногласия по поводу войны в Иране могут подорвать переговоры, отмечает The New York Times. Не называя имени Трампа, Си Цзиньпин в прошлом месяце раскритиковал пренебрежение американского президента международным правом как “возвращение к закону джунглей”.

В то время как Китай подталкивает иранских чиновников к переговорам с Соединенными Штатами, он воздерживается от дальнейших действий по урегулированию войны, которую Пекин рассматривает как проблему Вашингтона. На прошлой неделе в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Ван И призвал активизировать усилия по открытию пролива, а также заявил, что Китай поддерживает “законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии”.

Но Трамп заявил в прошлый четверг, что, по его мнению, Китай не оказал большей поддержки иранской позиции из уважения к его отношениям с Си Цзиньпином.

И Китай, и Соединенные Штаты наращивают свои средства экономической борьбы. Когда в апреле министерство финансов США ввело санкции в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода за покупку иранской нефти, Китай приказал своим компаниям не подчиняться и издал нормативные акты, наделяющие власти полномочиями проводить расследования в отношении иностранных компаний и правительств.