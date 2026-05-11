Британский десант сброшен на остров в связи с подозрением на хантавирус

Парашютисты доставили кислород и медикаменты на самую отдаленную британскую колонию

Британские десантники высадились на острове Тристан-да-Кунья в связи с подозрением одного жителя на хантавирус. Солдаты доставили запасы кислорода и медицинскую помощь на самую отдаленную заморскую территорию Британии.

По словам армейского командующего, десантники высадились на “поле для гольфа, покрытое камнями”, чтобы обеспечить медицинским персоналом и кислородом самую отдаленную заморскую территорию Великобритании, где подозревается заражение хантавирусом, пишет The Guardian.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило в пятницу, что гражданин Великобритании сошел с круизного лайнера MV Hondius на острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике, где он проживает, с подозрением на хантавирус.

Шесть десантников, консультант Королевских военно-воздушных сил (RAF) и армейская медсестра из 16-й десантно-штурмовой бригады были сброшены на парашютах на остров, куда обычно можно добраться только морским путем, а также были сброшены запасы кислорода и медицинская помощь.

Транспортный самолет RAF A400M вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире на остров Вознесения при поддержке самолета RAF Voyager, а затем направился в сторону острова Тристан-да-Кунья.

Тристан–да-Кунья, расположенный в группе вулканических островов в южной части Атлантического океана, является самой отдаленной населенной заморской территорией Великобритании - туда можно добраться только морем, здесь нет взлетно-посадочной полосы, а население колонии составляет 221 человек.

Эд Картрайт, командир 16-й воздушно-десантной бригады, сказал, что между запросом о помощи и “доставкой этих парашютистов и медикаментов на землю” было “7000 миль и около 56 часов”.

Описывая свою миссию, он рассказал Sky News: “Взлетно–посадочной полосы нет, сильный ветер, добраться очень трудно, а на лодке оставалось больше недели, и пациент, как я понимаю, был на кислороде, и запас кислорода был на исходе - так что у нас было очень мало вариантов. Я думаю, что солдаты отлично проведут время, но это довольно рискованно. Прыжки с парашютом сопряжены с некоторыми опасностями. Ветер был достаточно сильным. Парашютисты – я разговаривал с ними – описали это как "довольно приятный прыжок”. Им пришлось поворачивать прямо против ветра, чтобы их не отбросило мимо острова в Атлантический океан, а затем им пришлось очень трудно спускаться сквозь облака, а затем в зону высадки, которая представляла собой поле для гольфа, покрытое камнями”.

Командующий сухопутными войсками сказал, что есть план по возвращению с острова десантников.

Он добавил: “Сейчас перемещаются несколько кораблей и готовится дополнительная медицинская помощь, так что мы сможем благополучно вывезти их в надлежащее время”.

Министерство обороны Британии заявило, что это был первый случай, когда медицинский персонал был сброшен на парашютах для оказания гуманитарной помощи.

Иветт Купер, министр иностранных дел Британии, утверждает, что безопасность “всех членов британской семьи” является главным приоритетом.