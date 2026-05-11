В Грузии избрали патриарха

Новым патриархом Грузии стал Шио (Муджири) Аксиос. Об этом сообщает Союз Православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Уточняется, что за него проголосовали 22 архиерея.

Помимо Шио, на на патриарший престол было еще два кандидата — митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили) и митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).

Избрание нового главы ГПЦ прошло после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека.

Илие II было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее премьер Грузии пообещал усилить церковь после кончины патриарха Илии II.