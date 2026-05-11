Милитаризация Германии и Евросоюза в целом ничем хорошим не закончится. Об этом глава движения «Другая Украина» и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук написал в статье, которую цитирует ТАСС.

«Европейцам нужно понять, что ничем хорошим милитаризация Германии и ЕС не закончится. Если они пойдут по этому пути, то обязательно встретят сопротивление и стойкость россиян», — написал Медведчук.

По его словам, немцам нужно понять, что прямо сейчас Германия попадает в ловушку милитаризации. Как указывает политик, если оружия много, то его нужно применять. А используется оно в войне, «которая становится неизбежной».

Медведчук назвал такой сценарий «страшным», но не потому, что Россия хочет «кого-то напугать», а поскольку руководство Германии «сошло с ума и движет страну к ядерному апокалипсису».

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, а вместе с резервистами ее численность должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главное для Германии, чтобы она не скатилась «туда же, куда уже несколько раз в истории».

Ранее Медведев призвал Россию не заблуждаться о планах Германии.