Итальянский журналист Томас Фази заявил, что Каю Каллас назначили главой дипломатии Евросоюза только для того, чтобы продолжать конфликт с Россией.

Так он отреагировал на её выступление против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией.

«Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев», — написал он в соцсети X.

Ранее Каллас высказалась против кандидатуры Шрёдера на роль переговорщика с Россией.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера предпочтительным переговорщиком для диалога с ЕС.

В правящей коалиции Германии рассматривают возможность участия президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в роли посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.