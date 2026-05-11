Европейская комиссия не может справиться с растущим влиянием России в Европе. Несмотря на давление Брюсселя, российские команды участвуют в международных соревнованиях, а российский павильон на Венецианской биеннале так и не был закрыт. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС в понедельник.

"Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале", - сказала она.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия направляла организаторам международной культурной выставки в Венеции официальные письма с требованием исключить Россию из состава участников. Еврочиновники даже аннулировали грант ЕС в размере 2 миллиона евро, выделенный организаторам фестиваля.

Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

Однако стремления европейских бюрократов помешать работе российского павильона привели к обратному эффекту. Как констатируют итальянские СМИ, он стал пользоваться еще большей популярностью у посетителей. Среди гостей павильона были замечены итальянский министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, а также известный американский актер Уильям Дефо.