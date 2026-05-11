Премьер-министр Армении выложил видеозапись в своём Telegram-канале. Парад планируют провести в столице страны 28 мая в День основания Первой республики.

На кадрах видны артиллерийские установки и дроны. Пашинян специально указал, что беспилотники произведены в Армении. Он сообщил, что на параде жители увидят вооружение, поставленное из Франции.

Ранее премьер предлагал назвать демонстрацию военной техники «отчётом перед гражданами».

В Армении 28 мая отмечается День основания Первой республики, она просуществовала с 1918 по 1920 год.