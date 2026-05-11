Нетаньяху раскрыл планы Трампа насчет войны в Иране

Американский президент Дональд Трамп хочет "войти" в Иран, чтобы получить ядерные материалы, утверждает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иран заявляет, что откликнулся на мирное предложение США, в то время как прекращение огня находится под угрозой, а премьер-министр Израиля говорит, что война "еще не закончена”, пишет The Guardian.

Нетаньяху признал один провал США и Израиля в войне с Ираном

Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном будет продолжаться до тех пор, пока у страны есть запасы высокообогащенного урана (ВОУ), который может быть использован для изготовления ядерных боеголовок.

“Это еще не конец, потому что все еще есть ядерный материал – обогащенный уран, который необходимо вывезти из Ирана. Все еще есть объекты по обогащению, которые необходимо демонтировать”, - заявил премьер-министр Израиля в интервью программе CBS "60 минут".

На вопрос, как следует вывезти иранский ВОУ, Нетаньяху ответил:

“Вы заходите и вывозите его”, добавив, что лучшим способом было бы проникнуть в Иран, чтобы обеспечить сохранность расщепляющегося материала в рамках соглашения. Израильский премьер-министр сказал, что президент США Дональд Трамп сказал ему, что хочет “пойти туда”.

Нетаньяху добавил, что соглашение с Ираном об уничтожении его обогащенного урана было бы идеальным способом гарантировать, что у страны больше не будет материалов для создания ядерного оружия.

По словам иранских официальных лиц, судьба этого ядерного материала стала одним из ключевых препятствий на мирных переговорах между США и Ираном.

“Я думаю, что это можно сделать физически, проблема не в этом”, - сказал Биньямин Нетаньяху.

Он добавил: “Если у вас есть соглашение, и вы идете и выполняете его, почему бы и нет? Это лучший способ”. Он отказался обсуждать военные варианты изъятия обогащенного урана в случае, если такой сделки с Ираном не будет.

Как отмечают западные СМИ, комментарии Нетаньяху прозвучали в преддверии ожидаемой поездки президента Дональда Трампа в Китай на этой неделе, где он, как ожидается, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Война и последующее закрытие Ираном Ормузского пролива привели к резкому росту мировых цен на энергоносители и резкому повышению цен на газ в США. Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о мирном соглашении через посредников в Пакистане, но соглашение остается недостижимым.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье отклонил встречное предложение Ирана на предложение США о прекращении войны, назвав его “АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМЫМ!” в своем посте в социальной сети Truth.

Издание The Wall Street Journal в воскресенье сообщило подробности последнего ответа Ирана. Согласно этой информации, Иран не согласился с требованиями США относительно своей ядерной программы и запасов высокообогащенного урана, вместо этого призвав к проведению отдельных ядерных переговоров и к тому, чтобы часть его высокообогащенного урана была разбавлена, а оставшийся уран отправлен в третью страну. Уран будет возвращен Ирану, если США выйдут из сделки, пишет издание.

Кроме того, США прекратят блокаду иранских портов, а Тегеран, в свою очередь, откроет Ормузский пролив для коммерческих перевозок. США хотят гарантий того, что Иран прекратит свою ядерную программу в рамках любого мирного соглашения. Сообщается, что Иран согласился приостановить обогащение урана, но на более короткий срок, чем 20-летний мораторий, предложенный США. Тегеран также отказался демонтировать свои ядерные объекты, сообщает The Wall Street Journal.