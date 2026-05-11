Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Украину прислушаться к словам президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта. По его мнению, власти страны должны обратить внимание на открытость Москвы к диалогу вместо того, чтобы продолжать боевые действия.

Однако, по мнению Соскина, у президента Украины Владимира Зеленского другие планы. По его словам, политик продолжает делать все, чтобы зарабатывать деньги на смерти украинцев, несмотря на реальную перспективу мирного урегулирования.

Они не хотят остановки бойни. Они хотят, чтобы мясорубка продолжалась —Олег Соскин, Бывший помощник Леонида Кучмы

Кипрский журналист Алекс Христофору также считает, что украинский лидер должен отправиться в Москву на переговоры с российским коллегой и не искать третью страну. По словам журналиста, пустые формальности только затянут конфликт между странами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, призвал главу Украины позвонить российскому лидеру, если он заинтересован в переговорах.

Трамп может надавить на Зеленского по важному вопросу

По данным издания «Страна.ua», вероятность того, что президент США Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой.

Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Владимира Путина продолжается и вполне результативно — «Страна.ua»

Как пишет Politico, Зеленский отчаялся убедить Трампа поддержать Киев в конфликте с Россией. В материале указано, что многие украинцы разочаровались в США. При этом украинский лидер стал более осторожен в отношении к Вашингтону.

Сам Зеленский отказался считать американского лидера гарантией мира на Украине. Он напомнил, что главе Белого дома осталось два года каденции.

Трамп не может быть гарантией мира на Украине. Президент Трамп — еще на два с половиной года. А что потом будем делать? — Владимир Зеленский, Президент Украины

На Западе сообщили об усталости Европы от Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выполнение требований Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров.

Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне —Чей Боуз, Ирландский журналист

Журналист считает, что время не на стороне Зеленского, поскольку ЕС сталкивается со множеством внутренних проблем, которые требуют незамедлительного решения.

Зеленскому дали совет после слов Путина

При этом президент Украины ранее заявил, что Евросоюзу очень сильно нужен Киев. По его словам, украинская сторона сумела договориться с партнерами, что в 2026 году будут открыты все кластеры.

Мы пришли в такой момент истории, геополитической и безопасностной ситуации в Европе, когда нам нужен Евросоюз и Евросоюзу очень сильно нужна Украина —Владимир Зеленский, Президент Украины

Политик добавил, что европейские страны должны сделать все, чтобы ускорить процесс. Он также подчеркнул, что отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. По словам Зеленского, республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.