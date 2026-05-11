Слова президента Владимира Путина об украинском урегулировании и отношениях с Евросоюзом продемонстрировали крах попыток западных стран ослабить Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Высказывания российского лидера ясно указывают на провал этой стратегии, сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

«Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», – подчеркнул аналитик.

Он добавил, что глава государства четко изложил бескомпромиссную позицию по разрешению украинского кризиса и возможностям нормализации диалога с западными странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило это предложение российского лидера.

Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.