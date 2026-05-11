Что происходит под Тибетом и почему он растет

Тибетское нагорье часто называют «Крышей мира», но в геологии у него есть и другое неофициальное описание — «вздутие Азиатского материка». Огромная часть Азии здесь буквально приподнята на несколько километров вверх. «Рамблер» разобрался, как возник Тибет, почему он продолжает расти и как одно геологическое столкновение изменило климат почти всей планеты.

Почему Тибет называют «вздутием материка»?

Большинство крупных горных систем представляют собой относительно узкие пояса. Например, Альпы или Кавказ состоят из отдельных хребтов и межгорных долин, а за пределами гор рельеф быстро понижается. Тибет выглядит иначе.

Тибетское нагорье — это огромное высокогорное плато площадью около 2,5 млн квадратных километров. Для сравнения: это больше территории Гренландии. Средняя высота большей части региона превышает четыре–пять километров над уровнем моря. С воздуха и на спутниковых картах регион действительно напоминает гигантскую приподнятую платформу.

Тибет также называют «столовидной массой». Такое сравнение связано с формой рельефа: значительная часть нагорья представляет собой относительно ровные высокогорные поверхности с широкими впадинами и внутренними хребтами. В научных работах Тибет также сравнивают с огромным платом утолщенной континентальной коры, который словно «плавает» на более пластичных глубинных слоях мантии.

Как вообще появился Тибет?

Формирование Тибета связано с одним из крупнейших столкновений континентов в истории Земли. Около 120–130 миллионов лет назад Индия была отдельным континентом и двигалась на север через древний океан Тетис. Скорость этого движения действительно была необычно высокой для тектоники плит — по некоторым оценкам, до 15–20 сантиметров в год. Такие значения обсуждаются в работах по реконструкции движения Индийской плиты.

Примерно 55–50 миллионов лет назад Индийская плита столкнулась с Евразийской. Именно этот возраст чаще всего приводится в современных геологических обзорах, хотя точная дата начала столкновения все еще обсуждается.

Главная особенность процесса в том, что континентальная кора слишком легкая и толстая, чтобы полностью уйти в мантию, как это делает океаническая плита. Поэтому вместо обычной субдукции началось гигантское сжатие и утолщение коры. Огромные массы пород стали сминаться, надвигаться друг на друга и постепенно подниматься вверх.

В чем отличие Тибета от обычных гор?

Главная особенность Тибета — его масштаб и толщина коры. Гималаи образуют южную границу нагорья, но за ними рельеф не опускается резко вниз. Вместо этого начинается огромное высокое плато, занимающее значительную часть Центральной Азии.

В норме толщина континентальной коры составляет около 35–40 километров. Под Тибетом она местами достигает 70 километров — это один из самых больших показателей на Земле. Именно поэтому Тибет считают крупнейшей современной зоной континентального столкновения на планете.

Почему Тибет продолжает расти?

Столкновение Индии и Евразии продолжается до сих пор. Современные GPS-измерения показывают, что Индийская плита продолжает двигаться на север со скоростью примерно четыре–пять сантиметров в год. Из-за этого:

продолжается подъем Гималаев,

возникают мощные землетрясения,

деформируется кора Азии.

Некоторые районы Тибета также продолжают подниматься на несколько миллиметров в год, хотя скорость сильно зависит от конкретного участка и метода измерений. Регион остается одной из самых сейсмически активных зон Земли именно потому, что напряжение между плитами постоянно накапливается.

Что происходит под Тибетом?

Внутреннее строение региона до сих пор вызывает споры. Существует несколько моделей того, как именно ведет себя Индийская плита под Тибетом:

частично погружается под Евразию,

сминается горизонтально,

выдавливает вещество коры в стороны.

Геофизические исследования показывают, что нижняя часть коры под Тибетом может вести себя как очень вязкий пластичный слой. Иногда это называют «канальным течением» коры. Именно эта модель помогает объяснить, почему Тибет сформировал вместо узкой горной цепи настолько широкое плато.

Как Тибет изменил климат Азии?

Подъем Тибета повлиял не только на геологию, но и на климат всей Азии. Из-за огромной высоты нагорье стало гигантским барьером для воздушных масс. Оно влияет на циркуляцию атмосферы, распределение осадков, а также силу и сезонность муссонов

Климатологи связывают формирование современной азиатской муссонной системы именно с поднятием Тибетского нагорья. Компьютерные климатические модели показывают, что без Тибета климат Южной и Восточной Азии выглядел бы совершенно иначе: муссоны были бы слабее, а распределение осадков — другим.

Может ли Тибет стать еще выше?

Бесконечно расти горы не могут. По мере подъема усиливаются эрозия, разрушение пород, оползни и гравитационное «растекание» коры. Реки, ледники и ветер постоянно разрушают и уносят часть пород вниз. Поэтому рост гор всегда сопровождается их одновременным разрушением. Тем не менее столкновение плит продолжается, а значит в ближайшие миллионы лет Тибет останется активной зоной деформации.

