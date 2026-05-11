Принц Гарри за 8 лет брака с Меган Маркл промотал многомиллионное наследство

Герцог Сассекский унаследовал огромные суммы от Дианы, принцессы Уэльской, и своей прабабушки — королевы-матери Елизаветы. Но от миллионов фунтов стерлингов уже почти ничего не осталось.

Королевский эксперт и бывший редактор журнала People Дэн Уэйкфорд утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл "крайне несчастны", так как были вынуждены сократить расходы, уменьшив число сотрудников с 16 штатных работников до пяти. А все из-за того, что герцог и герцогиня внезапно осознали, что денег у них почти не осталось.

"У Меган есть понимание того, насколько осторожными им нужно быть… Гарри, выросший в мире, где все предоставлялось автоматически плохо представляет себе реальную стоимость вещей", — отмечает эксперт.

Еще в 2021 году в интервью Опре Уинфри принц подтвердил, что финансирование из дворца было прекращено в первом квартале 2020 года, но отметил, что у него есть средства, унаследованные от Дианы. По данным Forbes, Гарри получил примерно 10 миллионов долларов из состояния матери.

Сам же принц в мемуарах "Запасной" так описывал наследство:

"Когда мне исполнилось 30, я получил крупную сумму, оставленную мне мамой. Я ругал себя за мрачные мысли по этому поводу: большинство людей готовы были бы на все ради такого наследства. Но для меня это было еще одним напоминанием о ее отсутствии, еще одним свидетельством пустоты, которую не смогут заполнить ни фунты, ни евро".

Хотя Гарри отмечал, что может использовать эти деньги на обеспечение безопасности, он говорил, что это будет "крайней мерой".

"Мы считали эти деньги принадлежащими Арчи. И его брату или сестре", — уверял принц.

Но это еще не все, что Гарри получил от семьи. Покойная прабабушка принца создала трастовый фонд примерно на 19 миллионов фунтов стерлингов в 1994 году, чтобы обеспечить всем своим правнукам единовременные безналоговые выплаты. Когда Гарри исполнилось 40 лет в 2024 году, он получил из фонда около 8 миллионов фунтов.

С тех пор как Сассексы отказались от обязанностей старших работающих членов королевской семьи, у них появилось множество способов зарабатывать деньги, включая выгодные контракты со стриминговыми гигантами, такими как Netflix и Spotify. Кроме того, пара регулярно получает гонорары за публичные выступления, зарабатывает через бизнес Меган As Ever, а также ранее получила крупные суммы от мемуаров Гарри. На что ушли все эти деньги, ни принц, ни его жена не рассказывают.

Когда журналисты Daily Express обратились за комментарием, представитель герцога и герцогини категорически отверг слухи о бедственном положении семьи. Заявив, что сплетни распространяют по заказу недоброжелателей Гарри и Меган.