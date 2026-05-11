У двух эвакуированных с MV Hondius американцев обнаружили хантавирус

Симптомы хантавируса появились у двоих американцев, эвакуированных с лайнера MV Hondius. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Со слов представителей ведомства, у одного из семнадцати американских туристов есть признаки недомогания, а у другого ПЦР-тест подтвердил вирус со штаммом «Андес». Известно, что сейчас оба пациента изолированы. Как только они прибудут в США, их сразу же доставят в медцентр штата Небраска.

Напомним, вспышка смертельной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. Судно направлялось из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде. Накануне этот лайнер прибыл на Канары.

От этой инфекции три человека скончались. По предварительным данным, еще 20 человек заражены.