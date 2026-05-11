Нетаньяху признал один провал США и Израиля в войне с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически признал, что Вашингтон и Тель-Авив до войны с Ираном неверно оценили ситуацию в Ормузском проливе. Этот провал не дал им осознать всю серьезность последствий блокады пролива, сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Так израильский премьер прокомментировал данные прессы, что до начала конфликта с Ираном он заявлял в разговоре с американцами, что руководство исламской республики будет слишком ослаблено, чтобы перекрыть Ормузский пролив.

«Я не думаю, что мы могли точно это рассчитать, но я думаю, что проблема Ормузского пролива была осознана по ходу боевых действий», — ответил Нетаньяху.

