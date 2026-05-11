Одна европейская страна профинансировала часть Starlink для Украины

Министерство обороны Великобритании с 2022 года направило 22,6 миллиона долларов на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные ведомства.

© Lenta.ru

Часть оборудования была передана Украине для обеспечения связи на линии фронта. Всего, как отмечается в статье, Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink. Они используются для поддержания интернет-связи, координации подразделений и управления беспилотниками. Поставки финансировались как напрямую SpaceX, так и западными союзниками, включая Польшу и Великобританию.

Другая часть оборудования предназначена для связи британских военнослужащих и моряков в удаленных районах. При этом в британском Минобороны подчеркнули, что технология Starlink «не используется для военных операций» британской армии и в основном служит для связи военнослужащих с семьями в районах без стабильного доступа к интернету.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 120 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.