Политический обозреватель портала Strategic Culture Лоренцо Пачини в своей публикации, посвященной итогам парада на Красной площади, интерпретировал это событие как демонстративный сигнал мировому сообществу о непоколебимости курса Москвы.

© Московский Комсомолец

По мнению автора, празднование 81-й годовщины Победы служит отчетливым предупреждением, что Россия, не остановившаяся в 1945 году при освобождении Берлина, не намерена отступать и сегодня в вопросе защиты земель, которые считает по праву своими. Пачини констатирует, что страна методично движется к реализации намеченных целей.

При этом он выражает скепсис относительно возможности мирного урегулирования на украинском направлении, пока бразды правления в Киеве удерживает Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали прислушаться к словам Путина.