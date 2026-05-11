Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал официальный Киев кардинально пересмотреть свою позицию, обратив внимание на сигналы из Москвы.

Эксперт охарактеризовал недавнее заявление президента России Владимира Путина о движении конфликта к завершению как крайне серьезное и подчеркнул, что вместо дальнейшего затягивания боевых действий украинскому руководству следует воспринять демонстрируемую Кремлем открытость к мирному диалогу. Однако, по мнению политолога, в планы Владимира Зеленского и его западных спонсоров это не входит.

"Очень серьезное заявление сделал Путин", - сказал он.

Соскин высказал убеждение, что глава киевского режима и стоящие за ним силы делают все возможное для того, чтобы «мясорубка» не останавливалась, поскольку заинтересованы в извлечении финансовой выгоды из гибели украинцев и не хотят завершения кровавой бойни.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что европейские лидеры больше не считают выполнение требований Владимира Зеленского своим приоритетом.