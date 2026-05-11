Тегеран сообщил об оборонительной и о наступательной готовности

Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Сообщается, что верховный лидер исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи «подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам».

Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил Ирана представил ему доклад о состоянии армии и заявил об отличной оборонительной и наступательной готовности. Как отмечают эксперты, нынешние заявления иранского руководства могут быть частью стратегии по усилению переговорных позиций. При этом текущая политика ИРИ свидетельствует о том, что республика готова к миру, если будут учтены её интересы, подчёркивают аналитики.

«Хаменеи... объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», — приводит РИА Новости сообщение гостелерадиокомпании IRIB.

Сообщается, что командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил Ирана Али Абдоллахи представил Хаменеи доклад о состоянии армии. Он сообщил об отличной оборонительной и наступательной готовности, наличии стратегических планов, а также всех необходимых вооружений и снаряжения. Командующий подчеркнул, что военные готовы дать быстрый и мощный ответ на любую агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.

Ранее официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил перенести противостояние с США на «новые поля сражений», если агрессия против исламской республики возобновится, отмечает агентство Tasnim. По словам Акраминии, «война придёт в такие места, которые враг не мог предвидеть». Он заявил, что Тегеран за время перемирия укрепил свою военную мощь, обновил список целей и адаптировал боевую подготовку к новым условиям.

Он также сообщил, что Тегеран не будет пропускать через Ормузский пролив суда государств, поддерживающих санкционную политику Вашингтона против ИРИ. Как подчеркнули, в свою очередь, в командовании военно-морских сил Корпуса стражей Исламской Революции, Иран нанесёт удар по кораблям и одному из центров США в регионе в случае любого нападения на иранские суда.

Ход переговоров

На фоне продолжающихся переговоров об урегулировании президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран в ближайшее время не пойдёт на соглашение. Он также заявил, что рано или поздно Соединённые Штаты заберут из Ирана запасы обогащённого урана. Кроме того, глава Белого дома утверждает, что уже сейчас на восстановление военного потенциала у Тегерана может уйти порядка 20 лет.

Как сообщает агентство IRNA, Иран передал Пакистану ответ на последнее предложение США по урегулированию конфликта. По данным ISNA, ответ Тегерана Вашингтону сосредоточен на «прекращении войны и безопасности судоходства» в Персидском заливе и Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран выдвинул условие о прекращении огня в Ливане, передаёт IRIB.

Впоследствии президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в соцсети X, что Тегеран не намерен «склоняться перед врагом», а возможные переговоры не означают капитуляцию или отказ от национальных интересов страны. По его словам, напротив, цель заключается в защите прав иранского народа и «решительном отстаивании национальных интересов».

Однако Дональд Трамп, ознакомившись с последним предложением Ирана, назвал его «совершенно неприемлемым».

«Настоящая головоломка»

С точки зрения аналитиков, с самого начала американо-израильской операции против Ирана было понятно, что Тегеран, в отличие от оппонентов, готов к продолжительным военным действиям.

«Из слов иранского руководства следует, что нерастраченный боевой потенциал ещё очень велик, и Иран готов к длительному противостоянию, а это полностью опровергает декларируемые Трампом утверждения о победе США. ИРИ не в той ситуации, когда будет вынуждена пойти на невыгодные условия», — отметил в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

По его словам, США сейчас столкнулись с «настоящей головоломкой».

«У Вашингтона есть понимание, что эскалация приведёт к ещё более непредсказуемым последствиям, да и ресурсов особых нет на активизацию военных действий. С другой стороны, по факту истинные цели США в Иране не достигнуты. То, что Тегеран сейчас проявляет себя с позиции силы, не может не раздражать Соединённые Штаты», — считает Ежов.

В свою очередь, американист Малек Дудаков отметил, что, несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном, в публичной плоскости обе стороны используют «максимально ястребиную риторику».

«Американцы требуют от Ирана принять их условия, а исламская республика, соответственно, очень жёстко реагирует на такого рода заявления и обещает дальше вести противостояние в случае эскалации. Иранская сторона исходит из позиции силы в этой борьбе. У Тегерана есть все возможности, чтобы и дальше бить по американским военным объектам, по инфраструктуре США и по странам — союзникам Соединённых Штатов в регионе», — рассказал Дудаков в разговоре с RT.

К тому же, напомнил эксперт, Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, несмотря на попытки США изменить эту ситуацию.

«В этой связи Иран, очевидно, полагает, что время играет на его стороне. Трамп же сейчас пытается каким-то образом улучшить переговорные позиции для Соединённых Штатов, чтобы можно было хотя бы сохранить лицо. Но не факт, что это у него получится», — заявил Дудаков.

Как полагает директор Центра стратегических исследований развития отношений с Ближним Востоком, старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук Ахмад Вахшитех, США и Израиль поначалу рассчитывали, что убийство аятоллы Али Хаменеи приведёт к смене режима в Иране, однако по итогу оказалось, что страна ориентирована не на отдельных лиц, а на политическую систему в целом.

«США и Израиль не смогли изменить режим в Иране, им пришлось договориться о прекращении огня. При этом роль нового руководства в политике исламской республики неоспорима, и это можно понять как из внутренних новостных источников, так и из сообщений зарубежных СМИ. Ожидается, что структура защиты нового руководства будет теперь гораздо сложнее», — отметил Вахшитех.

По его словам, наблюдается формирование нового баланса сил во внутренней политике Ирана.

«Политика исламской республики при новом руководстве показывает, что, хотя иранские военные держат палец на спусковом крючке и готовы защищаться от любого возможного нападения, Тегеран проводит политику снижения напряжённости и готов к миру, если будет достигнуто соглашение, учитывающее интересы исламской республики», — заявил эксперт.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что в случае, если Вашингтон решится на продолжение военной операции, он столкнётся с серьёзнейшим противодействием Тегерана.