Иран настаивает на отмене санкций и контроле над Ормузским проливом

Иран в своём ответе на предложение США по урегулированию конфликта делает акцент на немедленном прекращении войны, гарантиях отсутствия новых атак и отмене американских санкций, пишет Tasnim со ссылкой на источник.

Также Тегеран настаивает на прекращении морской блокады, разблокировке иранских активов и сохранении контроля над Ормузским проливом при выполнении США ряда обязательств, подчёркивается в публикации.

При этом собеседник агентства заявил, что публикация The Wall Street Journal о предложении Тегерана по переговорам с США содержит недостоверные данные.

«Информация (газеты. — RT) по вопросу ядерных материалов не соответствует действительности», — отмечают журналисты.

Ранее издание писало, что ответ Ирана не решает ключевое требование США о предварительных обязательствах по будущему иранской ядерной программы и запасам высокообогащённого урана.

Президент США Дональд Трамп вместе с тем назвал неприемлемым ответ исламской республики на предложение Штатов по урегулированию.