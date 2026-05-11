Европе посоветовали купить кое-что полезнее танков

Европе стоит совершить более полезную покупку, чем трата колоссальных средств на оборону. С таким предложением выступил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, его выступление транслировал телеканал «Беларусь 1».

«Большое количество учений, огромное вкладывание денег на военные бюджеты, покупка новых образцов техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб», — посоветовал Вольфович.

По его словам, лидерам стран ЕС стоит также плотно заняться социально-экономическими вопросами, поскольку их экономика разрушается.

«Они закрывают нормальные заводы. "Фольксваген", на котором ездил весь мир, уже закрывается. Рушится экономика, ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан», — подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.