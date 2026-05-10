Трамп прокомментировал ответ Ирана на предложение США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил категорическое несогласие с официальным ответом Тегерана на американские мирные инициативы. В публикации, размещенной в социальной сети Truth Social, американский лидер заявил, что ознакомился с документом так называемых «представителей» Ирана, однако его содержание вызвало у него резкое неприятие.

«Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» - подчеркнул президент США.

Ранее иранское агентство ISNA информировало, что направленный ответ Исламской Республики сфокусирован на ключевых аспектах прекращения боевых действий и гарантиях безопасности морского судоходства в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Трамп отверг конец войны с Ираном

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Трамп заявил, что США достигли соглашения об освобождении пяти человек из РФ и Белоруссии.