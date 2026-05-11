Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество и дружбу главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом политик написал в Truth Social.

Трамп отметил, что США «добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии». В том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута. Он был передан Польше во время обмена на белорусско-польской границе 28 апреля. Как написал Трамп, обмен состоялся благодаря усилиям его спецпосланника по Белоруссии Джона Коула.

«Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Александр Лукашенко сделал выводы после «обнимашек» и «целовашек» с США, благодаря личному опыту. До этого Дональд Трамп выразил признательность президенту Белоруссии за помилование осужденных. Были освобождены 250 человек.

В марте Дональд Трамп предложил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко встретиться во Флориде. По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».