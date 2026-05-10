Трамп заявил об освобождении пяти заключенных из России и Белоруссии

США договорились об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдавии из заключения в России и Белоруссии. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — написал он.

Также американский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.

16 февраля заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что вопрос находящихся в заключении в США соотечественников постоянно присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном.