WSJ узнал, что предложил Иран США для прекращения войны

Иран в качестве ответа на последнюю инициативу США по прекращению войны предложил начать 30-дневные переговоры по ядерной программе, частичную передачу высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских портов и судов. Об условиях Тегерана сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, иранская сторона изложила свои условия в многостраничном документе, который Тегеран передал Вашингтону через представителей Пакистана.

Иран настаивает на прекращении огня и последующем поэтапном восстановлении коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, США должны немедленно снять ограничения с иранских портов и морских судов.

Между тем, согласно публикации, главным камнем преткновения по-прежнему остается ядерная программа Ирана. Вашингтон требует от Тегерана заранее зафиксировать обязательства в отношении судьбы объектов ядерной инфраструктуры и накопленных запасов высокообогащенного урана. Иран же предлагает вынести эти темы на отдельные переговорные треки, отведя на их обсуждение 30 дней.

Параллельно посол Пакистана в России допустил, что в переговорах между Ираном и США может произойти прорыв, и случится это до визита Трампа в КНР, запланированного на середину мая.