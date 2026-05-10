Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что европейские лидеры больше не считают выполнение требований Владимира Зеленского своим приоритетом.

Таким образом он отреагировал на публикацию Politico, в которой говорится об ухудшении отношений между Евросоюзом и Украиной.

«Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне», — заявил журналист.

По его мнению, время играет против украинского президента, поскольку страны Европы сталкиваются с множеством внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.

Ранее во Франции высмеяли Зеленского за обвинения России в срыве перемирия.